Coronel David priorizará segurança pública de MS

Da Redação com Assessoria

O deputado estadual Coronel David (PSL) em sua primeira sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL-MS), realizada na manhã desta terça-feira (5), reforçou que continuará seu mandato focado nas exigências da população, principalmente na segurança pública do estado.

“Iniciamos os trabalhos legislativos na Assembleia com a intenção de continuar defendendo a bandeira da segurança pública, utilizando nossa experiência, nosso conhecimento na área, afim de que possamos mudar a realidade dos dias atuais. Grande parte da população convive com um índice muito alto de criminalidade, o que causa sofrimento e desesperança às nossas famílias, por isso vamos cobrar as autoridades responsáveis sobre medidas efetivas que tragam mais segurança ao cidadão”, pontuou Coronel David.

Comissões

Os parlamentares também apresentaram a formação de blocos permanentes e indicações dos partidos que irão compor as comissões da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

“Após a eleição nós montamos um grupo de diversos partidos que se identifica como G10, e que agora permanece na Assembleia representando a maior bancada, o que vai nos dar a condição de indicar dois membros desse grupo para fazer parte das comissões existentes”.

O Coronel David ressaltou ainda, “vamos trabalhar em alguns eixos que consideramos primordiais ao nosso mandato, como educação, segurança pública e a comissão que defende os direitos da mulher, sendo contra a violência doméstica, pois julgamos extremamente importante. Vamos fazer de tudo para aprofundarmos discussões em nosso mandato, mudando a realidade da nossa sociedade”, disse o parlamentar.

As comissões a serem preenchidas são:

Constituição, Justiça e Redação; Finanças e Orçamento; Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira; Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia; Saúde; Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos; Serviços Públicos, Obras, Transportes, Infraestrutura e Administração; Acompanhamento da Execução Orçamentária; Comissão de Controle Da Eficácia Legislativa e Legislação Participativa; Turismo, Indústria e Comércio; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Comissão de Segurança Pública e de Defesa Social; Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas; Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor; Comissão de Assistência Social e Seguridade Social; e Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar.

