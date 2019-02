Deputados e vereadores cobram explicações da Energisa

Já na primeira sessão ordinária de 2019, os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul, se pronunciaram sobre o aumento abusivo nas contas de energia elétrica.

O deputado Barbosinha (DEM), falou que a Casa de Leis irá fazer audiência pública no dia o 12 de março, a partir das 19h para que a empresa Energisa esclareça quais os critérios para o reajuste.

“Tendo em vista os recentes aumentos na conta de energia, bem como a complexidade que envolve os cálculos, tarifas e impostos que compõem a fatura, é necessário ouvir a concessionária”, afirmou Barbosinha.

A Energisa justificou ao Procon-MS que as altas temperaturas registradas no estado, principalmente no meses de dezembro e janeiro, causaram elevação do consumo de energia entre a população. Os deputados Pedro Kemp (PT), João Henrique (PR) e Felipe Orro (PSDB) não se conformaram com a resposta.

Câmara Municipal de Campo Grande

Não só os deputados estaduais, mais os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande também vão realizar uma mobilização no dia 20 deste mês, às 14 horas, o intuito é cobrar respostas do presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes Monteiro, sobre os aumentos excessivos nas contas de energia elétrica. Os vereadores já receberam centenas de reclamações sobre as cobranças e no dia 25 de janeiro, a Câmara sediou reunião pública sobre o tema.

O vereador Prof. João Rocha, presidente da Casa de Leis, disse que a Câmara buscará, inicialmente, o diálogo com a reunião prevista para o dia 20, para tentar resolver os problemas de “forma prática e efetiva”.

Deixe seu Comentário

Leia Também