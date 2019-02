Deputados estaduais e vereadores abrem trabalhos legislativos

A abertura oficial da 1ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura da Assembleia está marcada para ocorrer nesta segunda-feira (4), no Palácio Guaicurus, assim como, a solenidade de abertura da Câmara Municipal de Campo Grande. Os vereadores abrem os trabalhos legislativos de 2019 nesta a partir das 9h, com a Sessão Inaugural da 10ª Legislatura.

Na Assembleia Legislativa, haverá honras militares; no ritual, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) sobe a rampa em revista à tropa e é recebido pelos 24 deputados estaduais em frente à Assembleia Legislativa. Na sequência, eles participam do hasteamento das bandeiras, marcado para às 8h45, no pavilhão externo.

Serão hasteadas as bandeiras do Brasil, a do Estado de Mato Grosso do Sul e a de Campo Grande, respectivamente, pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB), pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Paschoal Carmello Leandro. O hino nacional deverá ser executado pelos músicos da banda Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

Em seguida as autoridades se encaminham para o Plenário Júlio Maia, onde irão compor a mesa para a abertura dos trabalhos, onde é concedido espaço para a apresentação da mensagem do Poder Executivo aos representantes do povo.

Após o pronunciamento governamental, o presidente da Assembleia concede a palavra pelo protocolo aos representantes de bancadas e solicita às lideranças partidárias a indicação dos nomes dos deputados que irão integrar as comissões técnicas permanentes do Parlamento.

Na Câmara Municipal os trabalhos legislativos terão início a partir das 9h, e o prefeito da capital, Marquinhos Trad, estará presente na sessão, de cunho solene, para fazer uma apresentação aos vereadores sobre a atual situação do município, incluindo dados acerca da execução orçamentária, arrecadação de impostos e projetos para serem desenvolvidos ao longo do ano.

Deixe seu Comentário

Leia Também