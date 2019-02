Corregedoria da Assembleia fica com Renato Câmara e Coronel David

A Corregedoria Parlamentar da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul já tem novo comando. O posto será assumido pelo deputado Renato Câmara (MDB), por escolha da Mesa Diretora, oficializada durante a sessão desta quarta-feira (6).

De acordo com o regimento interno, o corregedor é responsável por “promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Assembleia Legislativa e fazer sindicância sobre denúncia de ilícitos no âmbito da Assembleia Legislativa, envolvendo parlamentares”.

Câmara subiu à tribuna para agradecer e dizer que a intenção é “melhorar ainda mais as ações”. Disse ainda que deve “manter a conversa alinhada com a presidência para dar mais agilidade e produtividade para a Casa de Leis”.

O corregedor substituto será o deputado Coronel David (PSL). Os mandatos, que poderão ser renovados, coincidirão com o da Mesa Diretora que os indicou, segundo determina o regimento interno.

Deixe seu Comentário

Leia Também