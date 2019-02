Com 23 votos, Paulo Corrêa é eleito presidente da Assembleia

O deputado Paulo Corrêa (PSDB) foi eleito para comandar a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pelos próximos dois anos. A disputa ocorreu nesta sexta-feira (1º) com chapa única e com 23 votos, Corrêa foi conduzido ao cargo de presidente. Apenas o deputado Onevan de Matos (PSDB)se absteve do voto.

Nesta manhã também foram eleitos, como 1º vice-presidente o deputado Eduardo Rocha (MDB), Neno Razuk (PTB) como o 2º vice-presidente e Antônio Vaz (PRB) para a 3º vice-presidência.

A 1ª secretaria continua a ser comandada pelo deputado Zé Teixeira (DEM). Herculano Borges (SD) assume a 2ª secretaria, e o deputado Pedro Kemp (PT) foi eleito para 3º secretário.

A votação foi nominal e aberta, conforme preconiza o Regimento Interno da Casa de Leis. Cada deputado votou separadamente em cada cargo e pôde apresentar candidatura avulsa. O deputado Capitão Contar (PSL) disputou a vaga para a 1ª secretaria e recebeu três votos.

Em discurso de posse do novo comando, o presidente Paulo Corrêa agradeceu a confiança dos demais deputados e disse que irá se dedicar para o cumprimento da Constituição. “Honro e reafirmo minha gratidão, pela confluência generosa vontades independentes dos pares e assumo com humildade e determinação para dedicar o melhor de mim por essa Casa”, declarou – confira o discurso completo clicando aqui. Corrêa entra em seu oitavo mandato como deputado por Mato Grosso do Sul, lutando pelas causas socioambientais, de desenvolvimento econômico, do consumidor, confira sua trajetória aqui.

A nova Mesa Diretora ficará no mandato por dois anos, podendo ser reeleita. Ainda foi aberta outra sessão extraordinária, para a leitura e aprovação da ata da sessão anterior.

