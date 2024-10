Putin anuncia exercícios nucleares após simulação da Otan

Em meio a tensão com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o presidente da Rússia, Vladimir Putin anunciou uma nova rodada de exercícios com armas nucleares em território russo, realizados nesta terça-feira (29).

Os exercícios por parte do governo russo acontecem poucos dias após o exercício nuclear anual da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) chegar ao fim, na última quinta-feira (24).

Durante o discurso, Putin enfatizou que o “surgimento de novas ameaças e riscos externos” é uma das principais razões por trás da modernização das “forças estratégicas”, que devem estar prontas para combate, caso se prove necessário o seu uso.

“Gostaria de salientar desde já que a Rússia confirma a sua posição de princípio de que o uso de armas nucleares é uma medida extrema e excepcional para garantir a segurança do Estado. Ao mesmo tempo, compreendemos bem que é a tríade nuclear que continua a ser um garante fiável da soberania e segurança do nosso país, permite-nos resolver os problemas de dissuasão estratégica, bem como manter a paridade nuclear e o equilíbrio de poder no mundo como fatores objetivos de estabilidade global”, afirmou o presidente russo.

Durante a atividade, que contou com a participação de submarinos e aeronaves capazes de disparar as armas nucleares, a Rússia disparou três mísseis balísticos.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também