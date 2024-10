Ranking mostra empate triplo abaixo da margem de erro

O Instituto Ranking divulgou, neste sábado (05), uma pesquisa que mostra um empate triplo entre os candidatos à prefeitura de Campo Grande: Rose Modesto (União Brasil), Beto Pereira (PSDB) e Adriane Lopes (PP).

Na pesquisa que considera os votos estimulados válidos, Rose Modesto aparece na frente com 30,10%, seguida por Beto Pereira 29,10% e Adriane Lopes 28,15%. Mais distante estão Camila Jara 8,05%, Figueiró 3,45%, Ubirajara Martins com 0,70% e por último, Luso Queiroz com 0,34%.

Na pesquisa espontânea, Rose lidera com 23% das intenções de voto, seguida por Beto com 22% e a atual prefeita, Adriane, com 21%. Camila Jara ocupa a quarta posição com 5%, enquanto Beto Figueiró tem 1,6%, Ubirajara Martins registra 0,5%, Luso Queiroz 0,3% e Jorge Batista 0,1%. Outros candidatos somam 0,5%, e 26,45% dos entrevistados optaram por brancos, nulos ou não responderam.

Na pesquisa estimulada, Rose mantém a frente com 26,2%, seguida por Beto Pereira com 25,3% e Adriane Lopes com 24,5%. A diferença entre os três líderes no campo estimulado é de 1.7% do primeiro para o terceiro colocado, ou seja abaixo da margem de erro, mostrando uma disputa corpo a corpo.

Já o percentual de Camila Jara é de 7%, e Beto Figueiró vem com 3%, Ubirajara Martins com 0,6%, Luso Queiroz com 0,3% e Jorge Batista com 0,1%. Brancos, nulos, não sabem ou não responderam somam 13%.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 4 e 5 de outubro e foi encomendada sob o CNPJ 03.9553.000/004-65 e está registrada sob o nº MS-06826/2024, com uma margem de erro de 2,20% e intervalo de confiança de 95%.

