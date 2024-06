Relatora de caso contra Chiquinho Brazão pede mais tempo para analisar documentos

A deputada federal Jack Rocha (PT-ES) pediu, nesta quarta-feira (12), mais tempo para apresentar o plano de trabalho que orientará o processo contra o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), preso desde 24 de março e apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ).

Os integrantes do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados se reuniram hoje para conhecerem o plano de trabalho da relatora do processo disciplinar, além de analisarem representações de quebra de decoro contra Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Glauber Braga (PSOL-RJ).

Rocha afirmou que só teve acesso na segunda-feira (11) à documentação entregue pelos advogados de Brazão ao colegiado. Além da defesa escrita, foi entregue um HD contendo documentos que estão sob segredo de justiça, aos quais os deputados terão acesso.

“Recebemos ontem os documentos relacionados à defesa, inclusive, no final da tarde de ontem. Há alguns documentos para serem avaliados. Pedimos um pouco mais de prazo para fazer o plano de trabalho e dar conhecimento à comissão”, disse a deputada.

O presidente do conselho, Leur Lomanto Júnior (União-BA), pediu que a deputada apresente seu plano de trabalho na semana que vem, durante nova reunião do colegiado.

