Riedel anuncia investimentos de mais de R$ 12 milhÃµes na UEMS

O governador Eduardo Riedel participou do lançamento do evento PantanalTECHMS, durante a manhã desta sexta-feira (15), no complexo do Bioparque Pantanal, em Campo Grande. Durante o lançamento, foi anunciado ainda um pacote de R$ 12 milhões destinado à educação de Mato Grosso do Sul.

O evento será realizado nos dias 28 e 29 de junho de 2024, na Universidade Estadual de Aquidauana, para apresentar uma agenda positiva entre sustentabilidade e produção na região geográfica do bioma Pantanal, de modo a divulgar as boas práticas tecnológicas e inovadoras da produção sustentável.

Para a imprensa, o governador destacou a importância de um evento como esse e dos investimentos que estão sendo destinados. “É importante que a universidade seja um vetor de levar conhecimento, informação, formação, para a comunidade através dos programas que a gente vai lançar aqui em diferentes cursos de graduação, de pós-graduação. Todo o apoio que nós estamos dando, é nesse sentido. O evento tem muito a ver com o momento que a gente viveu da lei do Pantanal, da discussão de preservação, de produção, dentro de um bioma que é tão importante para o Estado”, disse.

Abraçando a tecnologia, Riedel pontou ainda a necessidade da modernidade como aliada para a sustentabilidade do Pantanal.

O reitor da UEMS, Laércio de Carvalho, afirmou que a parceria entre o governo e a universidade tem sido a melhor possível. “Nós estamos avançando em novas frentes. Hoje nós teremos mais um aporte de R$ 12 milhões, fruto de todo o trabalho e de toda a comunidade acadêmica. Isso vem somar e fortalecer a universidade, não só na infraestrutura, mas na formação de novos profissionais”, disse.

A realização do evento é do Governo de MS e da UEMS, e a organização conta com a Unidade Universitária da UEMS Aquidauana, Prefeitura de Aquidauana, FUNDECT-MS, Sistema Fiems, Embrapa Pantanal, Fundação MS, além da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc). Mais de 15 instituições parceiras e 40 empresas também já confirmaram presença.

Investimentos – Além do lançamento do evento, o governador realizou ainda o anúncio de mais de R$ 12 milhões em investimentos, sendo:

- R$ 3.735.500,45 para a UEMS Aquidauana, responsável por realizar o PantanalTECHMS;

- R$ 4 milhões para o edital de Apoio aos Cursos de Graduação UEMS;

- R$ 2 milhões para o programa UEMS na Comunidade, sendo R$ 1 milhão do governo e R$ 1 milhão de emenda parlamentar do deputado federal Deputado Federal Vander Loubet. O programa visa apoiar o maior Programa de Extensão Universitária de MS, aproximando a comunidade acadêmica da população;

- R$ 1.317.670,00 milhão para assinatura do convênio entre UEMS, Governo Estadual e MS Florestal para início do curso Superior Tecnológico de Silvicultura em Água Clara. O valor é oriundo da empresa MS Florestal e contrapartidas do Governo de MS e Prefeitura Municipal de Água Clara;

- Entrega de mobiliários e 1 Caminhão para Unidades da UEMS para apoiar na estruturação das Unidades Universitárias e nas ações de ensino, pesquisa e extensão, sendo emenda individual do Deputado Federal Beto Pereira, sendo R$ 999.498,00 (Emenda Parlamentar Especial), R$ 227.829,89 (Emenda Individual) e R$ 199.170,11 (fonte 500 – Governo do Estado de MS).

