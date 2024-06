Riedel anuncia que 80% das emendas parlamentares estarão disponíveis até 5 de julho

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, confirmou, durante cerimônia na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa terça-feira (25), que até o dia 5 de julho, ao menos 80% dos R$ 72 milhões em emendas parlamentares estaduais já devem estar nas contas das prefeituras e das entidades beneficiadas.

No total, foram feitas 925 indicações, sendo 923 individuais e duas coletivas, que perfazem os R$ 72 milhões, valor que beneficiará prefeituras, hospitais, escolas, organizações da sociedade civil, entre outras entidades que atendem variedade de públicos.

A maior parte dos recursos, 62% ou R$ 45,13 milhões, foram destinadas para a área de Saúde. As entidades de Assistência Social receberão R$ 10,26 milhões, seguidas das de Educação, com R$ 10 milhões, Cultura e Esporte, com R$ 4,53 milhões, e demais setores, com R$ 2,07 milhões.

Riedel destacou o papel da Alems na efetivação da transferência de recursos aos municípios. “Se Mato Grosso do Sul alcançou essa condição de equilíbrio é devido a coparticipação da Casa de Leis. Nada mais justo que partilhar o direcionamento dessas ações com as deputadas e os deputados. Eu não tenho dúvida que este ato de hoje vem ao encontro do municipalismo, vem ao encontro das necessidades de cada município de Mato Grosso do Sul”, disse o governador.

O presidente da Alems, Gerson Claro, destacou que todo o processo de destinação e aplicação dos recursos das emendas parlamentares é realizado com transparência.

“O modelo de apresentação de emendas tem sido um sucesso e nós caminhamos tanto para digitalização quanto ao acompanhamento dos recursos. Queremos que seja bastante transparente para que a população saiba que esses R$ 72 milhões foram efetivamente investidos na qualidade de vida e na melhoria das condições dos cidadãos sul-mato-grossenses”, afirmou.

