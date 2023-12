Riedel apresenta balanço sobre primeiro ano de gestão

O governo de Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel, ao lado do vice-governador Barbosinha e os secretários Antonio Carlos Videira, da Justiça e Segurança Pública, e Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira, da Assistência Social e Direitos Humanos, apresentou, nesta sexta-feira (15), um balanço sobre o seu primeiro ano de gestão à frente do executivo estadual.

Riedel iniciou sua fala elogiando o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), apontando para ele como um dos indicativos que o governo está caminhando na direção correta. “Estamos encerrando 2023 e quero ressaltar o trabalho da Assembleia, vários projetos passaram por ali e foram aprovados para melhorar cada vez mais o estado de Mato Grosso do Sul. Temos muita convicção que estamos no caminho certo, seguindo para o próximo ano”, afirmou o governador.

Planos para 2024 e destaques de 2023

Ele ainda confirmou que para o próximo ano, o governo já tem planos traçados, como a criação da Secretaria da Cidadania, que seja gerida pelo vice-governador Barbosinha e a secretária-adjunta Viviane Luiza da Silva, da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).

Outro ponto de destaque para o ano que vem está na firmação de parecia entre o Governo de MS e o governo dos municípios para melhorias na saúde em todo o Estado.

Quando questionado sobre qual foi o destaque para este ano, ele citou a Lei do Pantanal, que contribuirá com a preservação do bioma e permitirá que haja uma exploração financeira ecologicamente amigável à região, e o aumento na arrecadação do governo do Estado.

Economia

Já na economia, Riedel citou como MS continuará diante o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). “A intenção é que a gente mantenha acima da média a porcentagem do PIB [Produto Interno Bruto] em MS, pelo menos nos próximos 10 anos, acreditamos nisso.”

Segurança

O secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira, falou sobre a questão de segurança no Estado, e apontou para os investimentos realizados. ”Nosso objetivo é produzir segurança pública”, afirmou o secretário.

Marco Temporal

Sobre o Marco Temporal, Riedel se posicionou a favor dele, afirmando que sempre se posicionou a favor da tese, explicando que, apesar dos protestos por parte dos indígenas, ela representa uma nova era de segurança jurídica e põe um fim a uma série de conflitos na Justiça.

Bioparque Pantanal

O Bioparque também foi destacado pelo governador, que desde a sua inauguração se consolidou como ponto turístico da Capital. “A gente já sabe quanto de visitação a gente tem, o papel na educação, na pesquisa e na formação de nossas crianças”, explicou o governador.

No total, pessoas de todos os 79 municípios do Estado, mais de 160 países e de todas as Unidades Federativas do Brasil estiveram presentes no Bioparque, que deve continuar, indeterminadamente, com entrada gratuita. “Vai continuar gratuito por tempo indeterminado, gerando conhecimento para a população com um trabalho inclusivo.”

