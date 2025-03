Riedel destaca agronegÃ³cio durante posse da nova diretoria do Sindicato Rural

O governador Eduardo Riedel esteve na posse da nova diretoria do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG), realizada durante a noite de segunda-feira (10).

Durante a solenidade, Riedel afirmou que o bom desempenho econômico do Estado se deve, principalmente, ao agronegócio. Acrescentando ainda que o PIB sul-mato-grossense é sinônimo de investimento público e privado, de renda média salarial e saldo positivo da balança comercial.

“Cada um desses itens deve ser construído ao longo do tempo para se alcançar um ambiente de negócio favorável e que privilegia aqueles que colocam o seu capital. E a nossa atividade agropecuária, e a nossa atividade industrial ligada a esse setor, é a chave neste processo”, admitiu.

Eleito por unanimidade em chapa única, no início do mês de fevereiro, José Eduardo Duenhas Monreal assume a presidência do Sindicato até 2028, com o desafio de dar continuidade às propostas já implementadas, fortalecendo o trabalho de produtores rurais e a representatividade do setor agropecuário.

Em seu discurso de posse, o dirigente destacou que entre as prioridades estão a melhoria da infraestrutura, energia elétrica, estradas rurais e assistência técnica, além do fornecimento de informações de mercado para garantir mais rentabilidade aos produtores.

"Mais do que nunca, vamos precisar continuar trabalhando juntos. Nossa classe enfrenta desafios significativos desde a produção, sucessão familiar, gestão dos negócios, segurança no campo, energia, infraestrutura, até chegar ao valor da produção e comercialização, passando por condições climáticas adversas, tais como fogo, seca e chuva em excesso", frisou.

O evento de posse contou com a presença maciça de associados, autoridades civis e militares, dirigentes de entidades, em especial, o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, parlamentares, e secretários estaduais, entre eles, Rodrigo Perez (Governo e Gestão Estratégica), e Rogério Beretta (Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

