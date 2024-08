Riedel determina a retomada de 7 níveis salariais aos militares de MS

Servindo de mediador, o deputado estadual Coronel David garantiu para os policiais e bombeiros militares do Estado, após encontro na governadoria com o governador Eduardo Riedel, o retorno dos sete níveis salariais para a classe em MS.

A valorização salarial dos militares sempre foi prioridade do meu mandato e hoje, graças à sensibilidade do governador, asseguramos uma vontade de toda a categoria. Esta conquista é um resgate na valorização daqueles que dedicam suas vidas à segurança e ao bem-estar da população”, comemorou o deputado.

Até então, a fixação horizontal salarial limitava-se a quatro níveis, com avanço decenal.

O retorno dos sete níveis foi oficializado nesta quarta-feira (7), por meio de comunicação oficial em reunião com o Coronel David, com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato dos Anjos Garnes, com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Frederico, com o secretário de Segurança Antonio Carlos Videira e presidentes das entidades representativas de classe.

Além disso, o governador também anunciou as promoções dos militares com aprovação do novo QDE (Quadro de Distribuição de Efetivo) e a convocação dos 500 remanescentes do concurso público de soldado da Polícia Militar.

