Riedel e a Bancada Federal 'levantam' R$ 702 milhões para investimentos em MS

Durante a manhã desta sexta-feira (5), o governador Eduardo Riedel, junto com representantes da Bancada Federal, apresentou os investimentos das emendas federais que, junto com a contrapartida do governo de Mato Grosso do Sul, somaram R$ 702 milhões. Os valores estão sendo destinados, principalmente, a saúde, infraestrutura e educação.

Em sua fala à imprensa, o governador destacou que o social também recebeu um aporte importante das emendas. “É impressionante a gente consolidar os números e ver que todas as áreas que o executivo atua nos municípios, com os recursos da bancada federal, tem feito a diferença”, pontuo Riedel.

Representando a Bancada Federal, o deputado federal Vander Loubet, falou sobre as interlocuções para atender os interesses do estado e dos municípios. Ele classificou o lançamento de hoje, como um ‘coroamento’ para melhorias realizadas em Mato Grosso do Sul.

“Queremos que os municípios sejam contemplados com os equipamentos da saúde, educação, habitação, infraestrutura e da cultura. Isso vai gerar mais emprego, melhorar a qualidade de vida da população e fazendo a economia girar”, destacou Vander.

Hoje, o governo de Mato Grosso do Sul recebeu R$ 366 milhões do coletivo da Bancada Federal, ou seja, que todos se uniram para destinar ao estado. De maneira individual R$ 225 milhões foram levantados pelos parlamentares para objetos fixos ou emenda especial. Os outros R$ 112 milhões são contrapartida do governo.

Este total foi dividido em: R$ 166 milhões foram destinados para a infraestrutura; R$ 163 para a saúde; R$ 144 milhões para desenvolvimento; R$ 135 milhões para educação; R$ 35 milhões saíram para habitação; R$ 28 milhões para segurança pública; R$ 19 milhões assistência social, cidadania e R$ 10 milhões para cultura e esporte.

Falando pelos prefeitos de Mato Grosso do Sul, o prefeito de Nioaque, Valdir Couto, ratificou a parceria do governo com as cidades através do programa ‘MS Ativo’, lembrando que hoje é o último dia para inaugurar obras e receber recursos para os municípios.

