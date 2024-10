Riedel recebe 'Ordem do Mérito Aeronáutico' da Base Aérea de Campo Grande

A Base Aérea de Campo Grande comemorou hoje (23) o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. O governador Eduardo Riedel participou da cerimônia militar, juntamente com a primeira-dama Mônica Riedel, e recebeu a medalha 'Ordem do Mérito Aeronáutico' do comandante da Base Aérea de Campo Grande, brigadeiro do ar Eric Breviglieri.

"Receber essa homenagem é uma honra e uma enorme responsabilidade pelo significado dessa comenda e a importância da Força Aérea Brasileira para o país, por tudo que ela representa nos mais diversos aspectos, desde a proteção e defesa nacional, sua atuação humanitária, seu apoio imprescindível ao desenvolvimento tecnológico e monitoramento de todo território nacional, enfim, sua preciosa contribuição para soberania da nação", frisou Riedel.

"Isso nos motiva e inspira a manter um trabalho de excelência em prol de todos os sul-mato-grossenses", completou o governador.

A celebração acontece em todos os comandos aéreos do país. A medalha é uma das mais importantes condecorações militares e durante a cerimônia, foram homenageados militares e civis que se destacaram em ações ao longo de 2024.

