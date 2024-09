Rose assina Carta Compromisso em prol das pessoas em situação de rua

Em reunião promovida pela Associação dos Defensores Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul (ADEP-MS), com candidato a Prefeitura, Rose Modesto (União Brasil), assinou a carta compromisso do Fórum de Políticas Públicas para e com as Pessoas em Situação de Rua.

De acordo com dados obtidos no CadÚnico, atualizados até maio deste ano, o município de Campo Grande possui 1.057 pessoas em situação de rua.

Rose Modesto destacou que vai realizar o censo e monitoramento da população em situação de rua, com a participação ativa da sociedade civil, organizações não governamentais e uma equipe multidisciplinar para formulação de políticas e estratégias específicas, visando oferecer assistência social, acesso à saúde, oportunidades de moradia e inserção socioeconômica.

“Precisamos saber quem são essas pessoas que estão nas ruas. Esse levantamento vai ser a bússola que nos dará o norte de como agir. Saber quem é o doente, quem é o imigrante. Encaminhar para onde precisa ser encaminhado”, disse Rose.

A coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos (Nudedh), defensora Thaisa Defante, explicou que o documento elenca dez eixos com objetivo de engajar os futuros gestores na implementação de políticas públicas inclusivas que garantam dignidade e acesso a direitos fundamentais, como moradia, saúde e trabalho.

