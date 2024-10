Rose diz que irá "enxugar a máquina pública"

A contratação de equipe técnica e valorização dos servidores municipais está entre os projetos da candidata à prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto (União Brasil). “Primeiro é enxugar a máquina pública. Vamos diminuir essa gastança. Nós temos aí recursos com números expressivos. Houve um crescimento de 62,8% na arrecadação do município, mas houve crescimento de 75,5% da despesa total com pessoal”, disse.

Segunda a candidata, sua equipe e secretaria serão baseadas em critérios técnicos. "Campo Grande hoje sofre muito com uma gestão ineficiente. A população não suporta mais isso. O servidor público precisa de um comando técnico com a capacidade e com a qualificação necessária. Então, a prioridade é encontrar a melhor equipe técnica em cada área para a gente poder entregar o melhor serviço para a população”, explicou.

A candidata destacou que vai "acabar com a folha secreta" e realizar auditoria nas contratações da prefeitura como forma de reduzir as despesas do município. “Com os recursos que vamos economizar será possível a realização de concurso público para acabar com a defasagem de profissionais dentro da prefeitura”, disse

O TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado) apontou suspeita de folha secreta de R$ 386,1 milhões no ano de 2022, com 69 servidores recebendo acima do teto, que é de R$ 21,2 mil na prefeitura, com supersalário de até R$ 83.780,54. A folha de pagamento é a principal despesa da prefeitura.

