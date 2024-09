Rose planeja integrar políticas sociais para atender população da Capital

De acordo com seu plano de governo, Rose Modesto (União Brasil), quer incentivar os conselhos tutelares por meio de apoio contínuo e estruturado da Prefeitura de Campo Grande, ampliando a rede de proteção às crianças e adolescentes na cidade. “Nós queremos montar uma grande rede e fazer política transversal entre as secretarias para identificar e amparar as crianças em situação de vulnerabilidade”, explicou.

Rose Modesto destacou que vai promover a integração das políticas sociais e articulação entre os diferentes órgãos e entidades responsáveis pela assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação, visando oferecer uma abordagem integrada às necessidades das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade. “Vamos fazer uma busca ativa das crianças de famílias mais vulneráveis para serem assistidas”, reiterou.

Plano prevê a capacitação de membros dos Conselhos, melhoria da infraestrutura e à efetivação de ações que garantam proteção integral e eficaz dos direitos das crianças e adolescentes no município. A candidata também enfatizou a criação do “Projeto Florescer” para proporcionar arte, cultura, esporte, lazer, reforço escolar e qualificação profissional a população das sete regiões da cidade e distritos.

