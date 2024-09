Rose se reúne com comerciários da Capital

A candidata à prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto (União Brasil), se reuniu com a diretoria do SEC (Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande) para debater pautas para o setor na Capital.

“O trabalhador precisa que os serviços públicos funcionem. Educação. Saúde. Transporte Público. Tudo isso impacta diretamente na vida do cidadão. Queremos que as pessoas tenham qualidade de vida na nossa cidade” disse.

O presidente do Sindicato, Carlos Sérgio dos Santos, destacou a importância da visita da candidata Rose Modesto. “Sempre levamos as pautas dos comerciários até os candidatos para que possam ser implementadas”, completou.

Rose Modesto explicou as propostas para fomentar o setor econômico de Campo Grande, como a desburocratização e modernização dos serviços da Prefeitura. “Nosso papel é facilitar o bom andamento das oportunidades e fortalecer a economia da nossa cidade. Vamos tirar a prefeitura da época do papel e trazer para a era do computador. A população precisa ter acesso aos serviços na palma da mão”, continuou.

A candidata pretende criar a 'Escola Municipal de Qualificação Técnica', a ser implantada no prédio da antiga estação rodoviária no centro da Cidade. “Vamos aproveitar esse espaço para oferecer aos trabalhadores cursos constantes de qualificação. Com isso vamos revitalizar o local. Vamos também dar uma saúde de qualidade. Zerar as filas das EMEIs. Melhorar o serviço do transporte coletivo que é ofertado para a população”, finalizou.

