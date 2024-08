Rose tem boa vantagem, diz Quaest

A Quaest Pesquisas lançou, nesta terça-feira (27), a mais recente pesquisa com as intenções de voto à Prefeitura de Campo Grande, e mostrou Rose Modesto (União) à frente da corrida eleitoral. O levantamento foi divulgado pela TV Morena.

Estimulada

No cenário estimulado, onde os nomes dos candidatos são apresentados para os entrevistados, a ex-deputada federal aparece em 1º lugar, com 33% das intenções de voto, seguida de Beto Pereira (PSDB) em 2º, com 15%, e Adriane Lopes (PP) em 3º, com 14%.

A deputada federal Camila Jara (PT) aparece em 4º lugar, com 9%. Os candidatos Ubirajara Martins (DC) e Beto Figueiró (Novo) empataram, com 2% das intenções de voto.

Luso de Queiroz (Psol) e Jorge Batista (PCO) não tiveram votos o suficiente para marcar acima do 0%. Dos entrevistados, 11% disseram estar indecisos, enquanto 14% afirmaram que vão votar branco, nulo ou não vão votar.

Espontânea

No cenário espontâneo, onde os nomes dos candidatos não são apresentados, o número de entrevistados indecisos foi de 71%.

Apesar da indecisão, Rose modesto ainda aparece na liderança, com 9% das intenções de voto. Beto Pereira aparece logo depois, com 7%, seguido de Adriane Lopes, com 6%, Camila Jara, que teve 3% das intenções de voto, e Beto Figueiró, com 1%.

Os demais candidatos não foram citados o suficiente para calcularem nas intenções. Entrevistados que responderam branco, nulo ou que não vão votar foram 3%.

Dados

Para a pesquisa, foram ouvidos 852 eleitores, de 16 anos ou mais, entre 24 e 26 de agosto, em Campo Grande. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro máxima prevista é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº MS-03495/2024.

