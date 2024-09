São Julião fará sabatina com candidatos à Prefeitura

Em mais um agenda de compromissos com entidades e instituições que desenvolvem projetos ara a população de Campo Grande, os candidatos a Prefeitura participarão de Sabatina no Hospital São Julião nesta semana.

Os quatro postulantes que possuem os melhores números nas pesquisas de intenções de votos foram convidados ao "Candidatos no São Julião" que ouvirá as propostas dos principais sobre saúde e meio ambiente, temas que norteiam o trabalho do hospital.

Estão confirmados:

Adriane Lopes – Terça-feira (24) – 16h

Camila Jara – Quarta-feira (25) – 10h

Beto Pereira – Segunda-feira (30) – 8h

A sabatina poderá ser acompanhada presencialmente na Sala de Reunião da Administração do São Julião, localizada na Rua Lino Villachá 1.250, Nova Lima, ou pelo Instagram @ hospitalsaojulia .



