Secretariado deve ter mudanças para 2024

Uma mini reforma do secretariado já é vista como provável por fontes da "cozinha" do governador Eduardo Riedel. O tema tem tido o cuidado de quem "pisa em ovos", mas pelo menos duas fontes com muita proximidade ao mandatário de MS confidenciaram ao JD1 que duas secretarias estão na alça de mira, e podem sofrer trocas. Mais, uma nova pasta pode ser criada, a partir da mudança de status de uma das fundações.

Outra possibilidade, a vinda para o secretariado de pelo menos um nome que esteve na proa da campanha e hoje se mantém próximo ao poder mas (ainda) sem cargo.

Outra hipótese também aventada é que as modificações venham a ter uma dimensão maior. O final do ano ou no começo de 2024 é a época na qual todas as definições acontecerão.

