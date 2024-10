Segundo turno: Veja por onde anda sua candidata nesta terça-feira (15)

As candidatas à Prefeitura de Campo Grande fazem reuniões, dão entrevistas e participam de eventos na Capital. Confira a agenda deste terça-feira (15):

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

7h20 - Entrevista Rádio Hora

8h às 10h - Reunião interna com a Coordenação

10h - Entrevista Grupo Feitosa de Comunicação

12h - Evento da ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública! Atendemos as redes estadual e municipal de ensino)

Tarde:

13h às 16h - Reuniões internas

17:30 - Entrevista MSTV 2 Edição - TV Morena

Noite:

19h - Reunião com ciclistas

19:30 - Reunião com Diretores da ABO - Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul

20h - Reunião com lideranças políticas da região do Centro

Adriane Lopes (PP):

Manhã e tarde:

Cumpre expediente na Prefeitura

Noite:

Participa de reuniões com apoiadores, vereadores eleitos e lideranças comunitárias em diversas regiões da cidade

