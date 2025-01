Sem mandato na Câmara, ex-vereador integra nova secretaria na Capital

Com a candidatura 'sub judice', o ex-vereador Tiago Vargas (PP), não conseguiu se eleger no final do ano passado devido a um indeferimento emitido por um juiz da Justiça Eleitoral de primeira instância, que o considerou inelegível após sua demissão da Polícia Civil, mas passa a integrar uma das novas secretarias da prefeitura.

O ex-parlamentar foi nomeado como assessor especial, símbolo DCA-1, na Secretaria Especial de Articulação Regional (Sear), pasta criada após a reforma administrativa de Adriane Lopes. Decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial de terça-feira (14).

Sob comando de Darci Caldo, a secretaria é responsável pela coordenação e a articulação das relações políticas da Administração com os diferentes segmentos da sociedade civil e a proposição e apoio a novos

instrumentos de participação social; coordenação e o apoio a iniciativas das entidades da sociedade civil para

o desenvolvimento de projetos especiais relacionados à política de participação social e a promoção de políticas públicas e de temas de interesse da Administração Municipal.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também