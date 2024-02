Senado recorre a decisão do STF sobre transporte público gratuito nas eleições

O STF tomou a decisão em outubro de 2023, que foi publicada no dia 5 de fevereiro de 2024. E por unanimidade dos votos, foi decidido que o transporte público será gratuito no dia da votação. Mas o Senado recorreu a decisão, pois o parecer deve passar primeiro pelo Congresso, e caso se mantenha, a Justiça Eleitoral deve pagar os custos e não os governos locais.

No recurso, os advogados do Senado afirmam que a decisão do STF põe em risco as finanças dos governos locais. E alegam que a o transporte público gratuito pode gerar desequilíbrio nos contratos com as empresas de transporte, devido a alta no preço dos passes de ônibus.

O recurso do Senado ainda diz que o prazo de um ano, dado pelo Supremo para que o Congresso valide a decisão, é apertado pois caso a lei não seja aprovada entre esses 12 meses, valerá o parecer de transporte público municipal e interestadual sem taxa no dia das eleições.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, disse que a decisão foi tomada para permitir que a população no geral possa participar da votação, pois em um país democrático, todos os votos são importantes.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também