Senadores querem votar de maneira separada emenda sobre taxa em importações

Um grupo de senadores apresentou, nesta quarta-feira (5), um requerimento para que seja votado em destaque - de maneira separada - uma emenda que inclui a taxação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 no projeto que institui o Programa de Mobilidade Verde e Inovação (Mover).

O documento, assinado pelos líderes do governo Eduardo Braga (MDB-AM), Jaques Wagner (PT-BA), Otto Alencar (PSD-BA) e Beto Faro (PT-PA), vêm após o relator do projeto no Senado, o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), retirar o trecho de seu relatório.

“A decisão de acolher a emenda supressiva foi do relator, que será submetida a voto amanhã, a história não terminou”, afirmou Jaques Wagner.

O Projeto de Lei (PL) nº 914/2024 será apreciado no plenário da Casa nesta quarta-feira (5/6).

