"Sigo trabalhando muito", diz Rose

Faltando 90 dias para as Eleições Municipais 2024, a pré-candidata à Prefeitura de Campo Grande Rose Modesto falou ao JD1 sobre o quadro atual no cenário político da Capital.

À reportagem, ela citou sobre a estratégia do partido na escolha do vice. "O União Brasil está fazendo uma qualificação, está olhando o perfil, por alguns segmentos, setor, para então decidir, até o período das convenções em agosto, essa questão do vice", detalhou ela.

Sobre a possibilidade da eleição 'polarizar' entre ela e o PSDB já no primeiro turno, Rose disse que "isso só o tempo vai dizer". "Estou focada na minha eleição, na aliança que estou construindo com a população. Quem quer ganhar eleição não pode escolher adversário! Sigo trabalhando muito", finalizou Modesto.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também