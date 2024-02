Silas Malafaia nega uso de dízimos para financiar ato a favor de Bolsonaro

No próximo dia 25, Jair Bolsonaro estará em ato na Avenida Paulista, em São Paulo, realizado pelos seus apoiadores. A estimativa é que 300 mil pessoas compareçam ao evento. O pastor Silas Malafaia disse que a Associação Vitória em Cristo, a qual ele pertence, pagaria a ação em prol do ex-presidente.

Silas disse isso em uma coletiva após sair do encontro com Bolsonaro na última quinta-feira (15), quando idealizaram a manifestação. E na sua página do Instagram.

Muitos comentários saíram após essa afirmação do pastor, visto que as pessoas entenderam que ele usaria dinheiro dos dízimos dos frequentadores da congregação para pagar o ato em apoio a Bolsonaro.

Após isso, Silas Malafaia veio a público novamente, através do seu Instagram, para dizer que o recurso sairá do seu próprio bolso. Tanto que citou seu imposto de renda como um comprovante do seu poder aquisitivo, suficiente para pagar pelo trio elétrico que terá na manifestação.

Na publicação, ele afirmou que a associação não recebe dízimos, e que o estatuto da igreja permite manifestações públicas. Mesmo assim, deixou claro que os dízimos sairiam da mesma fonte que sua renda, os integrantes da associação.

