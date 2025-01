Soraya elogia prefeita eleita de Bataguassu por secretarias totalmente femininas

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), elogiou a iniciativa histórica da prefeita eleita de Bataguassu, Wanderléia Caravina (PSDB), que nomeou secretariado completamente formado por mulheres ao assumir o cargo.

O feito, de nomear um secretariado composto exclusivamente por mulheres, é um feito exclusivo não só na política do município e do Estado, como na política brasileira, colocando a sul-mato-grossense na história.

“Parabéns, prefeita Wanderléia Caravina por sua coragem em escolher uma equipe composta apenas por mulheres! Sua decisão inspira muitas outras mulheres a buscarem seus sonhos”, disse a senadora em sua publicação.

Confira as nomeadas para as secretarias municipais de Bataguassu:

Administração e Finanças: Rosemeire Guirado

Saúde: Aline Cauneto

Educação e Cultura: Nilza Primo

Infraestrutura: Eliane Souza

Assistência Social: Thais Thomazini

Meio Ambiente e Agricultura: Ana Laura Pereira Martins

Turismo e Desenvolvimento Econômico: Maria Elenir da Silva

Esporte e Lazer: Dayane Vidotto

