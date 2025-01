Soraya Thronicke já destinou R$ 80 milhões para Campo Grande durante mandato

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) reforçou seu compromisso com Campo Grande, a Capital de Mato Grosso do Sul, ao destinar aproximadamente R$ 80 milhões para a Cidade Morena ao longo de seus 4 anos de mandato.

“Esses investimentos são fruto de um diálogo constante com as lideranças locais e de uma gestão voltada para atender as necessidades da população. Campo Grande merece todo esse esforço. Continuarei trabalhando com determinação em 2025 para trazer ainda mais avanços para Mato Grosso do Sul”, afirmou a parlamentar.

Os recursos, que foram aplicados em setores estratégicos como saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, transporte, habitação, cultura e proteção animal, beneficiaram diretamente a população e consolidaram avanços significativos para a Capital.

Na área da saúde, os investimentos possibilitaram a aquisição de equipamentos modernos, a ampliação de serviços essenciais e a melhoria da estrutura hospitalar, garantindo atendimento de qualidade para a população campo-grandense.

Na educação, os investimentos auxiliaram com revitalizações em escolas e implementação de programas de qualificação profissional, ampliando oportunidades para jovens e adultos, enquanto na área da segurança pública, os valores viabilizaram a aquisição de viaturas e equipamentos modernos, fortalecendo o trabalho das forças policiais e aumentando a proteção da comunidade.

Já na causa animal, uma das principais bandeiras defendidas pela senadora, foi viabilizada a ações voltadas à castração de animais e campanhas de conscientização sobre posse responsável.

