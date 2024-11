Temer classifica escala 6x1 como 'exagerada' e apoia discussão da PEC

O ex-presidente Michel Temer, após ser questionado sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe o fim da jornada de trabalho 6x1, onde o trabalhador folga somente um dia na semana, afirmou que esse modelo “é um pouco de exagero”.

“Acho que 6×1, com toda franqueza, é um pouco de exagero”, respondeu o ex-presidente. Apesar de considerar a discussão como de importância, Temer reforçou que não sabe dizer se o projeto será aprovado.

“A discussão é válida, sem dúvida alguma, agora onde se vai chegar, eu não saberia dizer”, completou.

Temer ainda comentou sobre o projeto que propôs, em 2010, quando ainda era presidente da Câmara e que tratava do mesmo assunto. Nele, o então deputado federal propunha a diminuição gradativa de uma hora em 2011 e duas em 2012. “Aquilo foi discutido durante uns 6 ou 7 meses e, ao final, eu até propus uma forma intermediária, que era de reduzir para 42 horas, que também não deu resultado”, afirmou.

