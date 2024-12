"Treta" no PV, Bezerra quer 50 mil de Bluma

Jeferson José Bezerra, suplente de vereador em Dourados pelo Partido Verde (PV) nas eleições de 2024, move uma ação indenizatória contra Marcelo de Moura Bluma, presidente do PV no Mato Grosso do Sul. Bezerra alega que Bluma prometeu repassar R$ 150.000,00 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para sua campanha, mas não honrou o compromisso, causando-lhe prejuízos financeiros e morais.

Bezerra pleiteia uma indenização de R$ 50.000,00. O candidato afirma que teve que vender seu carro, um Volkswagen CrossFox, para custear a campanha, confiando na promessa de Bluma. Ele disse em petição vendeu o carro por R$ 18.500,00 para cobrir despesas da campanha.

Inicialmente, Bluma teria assegurado o repasse de R$ 150.000,00. Posteriormente, reduziu o valor para R$ 70.000,00 e, depois, para R$ 50.000,00. A secretária financeira do PV, chegou a solicitar a Bezerra um requerimento com o valor de R$ 30.000,00, mas o repasse nunca se concretizou.

Bezerra argumenta que a promessa de Bluma era taxativa, levando-o a assumir compromissos financeiros com terceiros que o auxiliariam na campanha. Ele declara que a falta de repasse o impediu de realizar uma campanha eleitoral adequada.

A ação cita um áudio em que Bluma admite o compromisso assumido com Bezerra e reconhece que a venda do carro foi para custear a campanha. Bezerra ressalta que não questiona a gestão dos recursos do FEFC, mas sim o descumprimento da promessa por parte de Bluma. Ele argumenta que a promessa configura uma relação privada e, por isso, a ação tramita na Justiça Comum.

O documento aponta que o PV-MS recebeu R$ 931.000,00 do FEFC para as eleições de 2024, e que Bluma teria embolsado R$ 422.200,00 (para campanha). O caso aguarda decisão judicial. A Justiça ainda deve se pronunciar sobre a ação de Jeferson José Bezerra contra Marcelo de Moura Bluma. O processo tramita na 14ª Vara Cível de Campo Grande.

