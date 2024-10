Vereador comemora "bodas de ouro" ao ser eleito para o 12º mandato em SC

O vereador Nirdo Artur Luz, o Pitanta, foi eleito para o seu 12º mandado consecutivo na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, e com isso consolida suas “bodas de ouro” na Câmara Municipal, completando 52 anos de atuação no Legislativo da cidade ao fim do mandato.

Com 2.252 votos como candidato pelo PL, Pitanta já passou pelo Arena, PFL, Democratas e PSD ao longo das mais de quatro décadas que foi eleito como vereador da cidade. Ele já até chegou a assumir a prefeitura por seis meses, por ser presidente da Câmara de Vereadores, através de uma decisão judicial, até a posse de um novo prefeito.

A primeira vitória ao cargo ocorreu em 1976, com apenas 20 anos e o apoio da mãe, dona Natalina, servente de escola que pediu votos para o filho durante as eleições daquele ano.

Durante seus dois primeiros mandatos, teve a duração do cargo prorrogada por dois anos por conta de reformas no campo eleitoral, e foi só a partir de 1988 que foi eleito para mandatos de quatro anos de forma ininterrupta.

