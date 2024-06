Vereadores analisam veto ao Protocolo Individualizado de Avaliação para alunos

Três projetos passam por sessão de votações nesta quinta-feira (27) na Câmara Municipal de Campo Grande, além de um veto do Poder Executivo.

O veto total ao projeto de lei n. 11.155/23, do vereador Clodoilson Pires, que dispõe sobre o Protocolo Individualizado de Avaliação – PIA, será votado em discussão única.

A proposta que foi barrada pelo Poder Municipal, estabelecia que os alunos com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo-se o Transtorno do Espectro Autista – TEA, matriculados nas instituições de ensino do município de Campo Grande, passassem por avaliação individual.

Projetos

A proposta do vereador Professor Juari que institui o projeto “Vereador Por um Dia” na Câmara Municipal de Campo Grande, passa por discussão única.

E ainda o projeto de decreto n. 2.761/24, de autoria do vereador Júnior Coringa, que outorga a “Medalha Destaques da Década de Reconhecimento – Juvêncio César da Fonseca” ao poeta Rafael Belo.

Já em primeira discussão e votação, os vereadores analisam o projeto de lei n. 11.236/24, que institui o Programa Cidade Verde no município de Campo Grande. A proposta é do vereador Ronilço Guerreiro.

