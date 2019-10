Vereadores querem mais investimentos na infraestrutura da capital

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande reivindicaram, nesta quinta-feira (17), um aumento na divisão dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS (Fundersul). Durante reunião com o governador Reinaldo Azambuja e com o prefeito Marquinhos Trad, na Esplanada Ferroviária,

Os parlamentares pediram índices próximos a 30% do valor total dos recursos. O presidente da Câmara dos vereadores, Prof. João Rocha falou da expectativa de arrecadação. ‘Foi uma reunião extremamente produtiva, onde discutimos de forma técnica os valores em cima do que preconiza o Fundersul”, explanou.

De acordo com o vereador a Câmara, juntamente com a prefeitura estabelecerá um parâmetro de investimento para os recursos do Fundersul. “Assim, poderemos fazer as entregas, não adianta fazer uma relação extensa, criar uma expectativa, e depois não entregar. A nova política não permite isso, não permite falácias, nem vender ilusões. O que falarmos, iremos cumprir”, completou o vereador.

Segundo o vereador Carlão, 1º Secretário da Casa de Leis, os vereadores foram unânimes ao defender o aumento na participação da Capital no rateio com os demais municípios.

“A Câmara foi unânime querendo 30% desses recursos do Fundersul, pois Campo Grande recolhe 33%. O governador falou que vai estudar com carinho, pois são muitos municípios a serem atendidos. Com esse recurso direcionado à capital, vamos ver as prioridades, as obras inacabadas, estradas vicinais, pontes e demais investimentos em infraestrutura”, disse.

O governador Reinaldo Azambuja destacou a participação dos vereadores na definição das prioridades de cada região. “Quando você faz um governo presente, você vai nas cidades. Quando você houve, você elenca a prioridade local. Ouvir o legislativo é importante, pois os vereadores estão sempre ao lado da população”, finalizou.

