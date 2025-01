Vereadores receberão Bancada Federal para debater emendas para Campo Grande

Brenda Leitte, com Câmara Municipal

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande vão receber, na próxima segunda-feira (27), senadores e deputados federais de Mato Grosso do Sul para uma reunião de alinhamento quanto a participação da Câmara Municipal nas definições sobre as emendas federais destinando recursos para a Cidade. Desde o início do ano, o vereador Papy, atual presidente da Casa de Leis, promoveu uma série de reuniões para que esses investimentos sejam assegurados para a cidade.

O vereador Papy enfatizou que a Câmara precisa trabalhar ações institucionalizadas. “Para isso, precisamos aderir aos debates importantes, com assuntos relevantes para a população”. Ele citou o foco em ter reuniões de trabalho, com pautas definidas, além do trabalho de forma coordenada entre os vereadores.

O diálogo já se mostrou ferramenta importante da atual gestão à frente da Casa de Leis. Os vereadores receberam o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que estava como governador em exercício na data, e apresentaram algumas demandas prioritárias. A meta é manter um canal aberto para que a Casa de Leis participe e possa fazer encaminhamentos de investimentos para a Capital.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, também foi recebida pelo presidente Papy e demais vereadores, pouco antes da cerimônia de posse dos novos secretários municipais da Prefeitura de Campo Grande. A solenidade foi realizada na Câmara. O trabalho em parceria para garantir investimentos a população foi destacado no encontro.

JD1 Notícias

