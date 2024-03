Vereadores votam proposta sobre o protocolo de seguranÃ§a no transporte pÃºblico

Cinco projetos de lei serão analisados pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande na sessão desta terça-feira (19), a partir das 9h20 no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis.

O projeto de lei complementar n. 881/23 do vereador Betinho, substitutivo ao projeto de lei 11.079/23, que institui no município de Campo Grande a obrigatoriedade de lacres em embalagens transportadas por sistema delivery, segue para análise em turno único de discussão e votação.

Em primeira discussão e votação, segue para plenário o projeto de lei 11.126/23, do vereador Otávio Trad, que institui o Dia Municipal da Secretária, que será comemorado anualmente em 30 de setembro

Segund discussão

Em segunda discussão e votação, os vereadores apreciam o projeto de lei 11.074/23, de autoria dos vereadores Papy e Luiza Ribeiro sobre o protocolo de segurança no sistema de transporte público para o combate a violência contra a mulher.

E o projeto de lei 11.151/23, que dispõe sobre o prazo de validade do laudo que ateste deficiência permanente no município de Campo Grande.

Executivo

Em única discussão e votação, será analisado o projeto de lei 11.258/24, do Executivo Municipal, que altera dispositivo da lei n. 7.113, de 13 de setembro de 2023.

