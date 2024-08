Verruck confirma nova grande indústria em MS

A Bracell, uma das maiores empresas do ramo de celulose do mundo, dará início a construção da 6ª fábrica do setor em Mato Grosso do Sul na cidade de Água Clara, município a 195 quilômetros de Campo Grande.

Com uma população de 16.741, a previsão é que sejam investidos de R$ 20 bilhões a R$ 25 bilhões na obra, que concretiza o Estado como o “Vale da Celulose” brasileiro.

O secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Tecnologia, Ciência e Inovação, Jaime Verruck, que confirmou a obra nesta sexta-feira (23), detalhou ao JD1 quais são os próximos passos para que as obras se iniciem.

Segundo o secretário, as reuniões com a Bracell para definir o termo de referência para realização do EIA/Rima (Estudo de Impacto Ambiental e Relatório Impacto do Meio Ambiente) devem acontecer na próxima semana.

“Agora nesses próximos 15 dias que nós iniciamos a fazer, junto com a empresa e com a equipe técnica do Imasul [Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul], um cronograma”, explicou Verruck.

Somente após as reuniões que será estabelecido uma estrutura de cronograma. “A partir daí que começa a sinalização de quando termina período de obras e execução”, detalhou o secretário.

Além disso, uma vistoria da área indicada para a construção da fábrica, localizada a 15 quilômetros do perímetro urbano do município, ainda será feita pela secretaria e órgãos competentes.

