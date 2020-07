Vizinhos espancam homem suspeito de estuprar enteada de 2 anos

Um homem que não teve a identidade revelada em respeito a vítima, foi agredido por vizinhos por ser suspeito de estuprar uma criança de 2 anos em Camapuã.

Conforme o Hora News, a Polícia Civil de Camapuã investiga o homem que seria padrasto da vítima, que passa por exames no Instituto de Medicina Legal (IML).

Conforme a polícia de Camapuã, o crime ocorreu no último domingo (5), sendo o autor denunciado à polícia. Os avós da criança suspeitaram do abuso depois que tentaram dar banho no bebê e perceberem que haviam machucados nas nádegas do bebê, que poderiam ter sido provocados pelo abuso sexual.

A criança foi levada para fazer exames de corpo de delito no IML, que atestaram o estupro.

Ao descobrirem o abuso, os populares foram até a casa do homem e o espancaram antes dele ser levado à delegacia. O delegado de polícia da cidade, Leonardo Antunes, espera pelos laudos e ainda irá representar pela prisão preventiva do suspeito.

