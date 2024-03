William Maksoud se filia ao PSDB

O vereador William Maksoud Neto se filiou ao PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) na manhã desta segunda-feira (18), em Campo Grande. Ao JD1, o parlamentar falou sobre a decisão.

"A decisão de me filiar ao PSDB foi resultado de uma profunda reflexão sobre meu papel como representante político e os valores que defendo. Encontrei no PSDB um alinhamento ideológico e programático que considero fundamental para continuar servindo ao povo de Campo Grande de forma eficaz. Ao me filiar ao partido, estou comprometido em contribuir para a construção de políticas públicas mais eficientes e voltadas para o bem-estar da população", disse ele.

De acordo ainda com o vereador, ele acredita que a filiação aos tucanos traz uma nova dinâmica ao cenário político de Campo Grande. "Espero que essa mudança seja vista como uma oportunidade de fortalecer a democracia e ampliar o debate sobre os rumos da nossa Cidade. Quanto às próximas eleições, estou confiante de que poderemos apresentar propostas sólidas e construtivas que conquistem a confiança dos eleitores e nos permitam continuar trabalhando em prol do desenvolvimento da Capital", finalizou.

A ida de Maksoud para o PSDB já havia sido confirmada pelo deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande, Beto Pereira (PSDB), na última sexta-feira (15).

O vereador deixou o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), para se dedicar aos objetivos do partido tucano na Capital.

Vale destacar que a janela partidária ficará aberta até dia 5 de abril, período em que os vereadores podem realizar as trocas de partido para concorrer à reeleição deste ano sem perder o mandato.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também