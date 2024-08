África declara emergência continental por epidemia de mpox

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças africano (CDC África) declarou, nesta terça-feira (13), como emergência em saúde pública de segurança continental o cenário de mpox, conhecida como varíola dos macacos, no continente.

O diretor-geral da entidade, Jean Kaseya, alertou para a situação de emergência e citou a rápida transmissão da doença na África e seu potencial perigo de transmissão global.

"Hoje, enquanto enfrentamos o cenário de mpox, precisamos ter o mesmo espírito de solidariedade. Mas deixe-me ser claro: não se trata apenas de um problema africano. Mpox é uma ameaça global", afirmou.

A decisão de classificar a doença como emergência em saúde pública de segurança continental surgiu após um comitê avaliar, na segunda-feira (12), a situação de casos de mpox na região.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também convocou, para a próxima quarta-feira (14), um comitê de emergência para avaliar o cenário da doença na África e o possível risco de disseminação internacional da doença.

