Anvisa suspende venda, manipulação e até propaganda de 'chips da beleza'

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu, nesta sexta-feira (18), a manipulação, comercialização, propaganda e uso de implantes hormonais manipulados, conhecidos como "chips da beleza".

O chamado "chip da beleza" é um tipo de terapia hormonal para fins estéticos. O uso do dispositivo também está vinculado à tratamento de sintomas da menstrução e menopausa. Os chips já eram proibidos pelo CFM (Conselho Federal de Medicina) pelos riscos à saúde.

Conforme a agência, a medida preventiva foi adotada após denúncias apresentadas por entidades médicas. Diversas associações alertaram sobre a crescente utilização indevida de implantes hormonais no país.

De acordo com as entidades, há uma alta no atendimento de pacientes com problemas devido ao uso de implantes que misturam diversos hormônios.

Além da suspensão, a agência publicou um alerta sobre o uso dos "chips da beleza".

"Implantes hormonais para fins estéticos e de desempenho podem ser prejudiciais à saúde, além de não haver comprovação de seguraça e eficácia para essas finalidades", destaca a Anvisa.

A resolução será publicada nesta sexta no DOU (Diário Oficial da União).

