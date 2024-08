Após baixo desempenho, Butantan encerra estudos sobre vacina contra Covid

O Instituto Butantan confirmou nesta sexta-feira (23), em nota oficial, que encerrará o desenvolvimento do imunizante própria contra a Covid-19, que já estava na Fase II mas falhou em produzir desempenho parecido ou superior à outras vacinas já utilizadas no Brasil.

"De acordo com a pesquisa, a Butanvac dobrou a quantidade de anticorpos contra a doença após 28 dias de sua aplicação, quando a meta esperada era que induzisse uma produção de anticorpos quatro vezes maior, número atingido por vacina já disponível à população", diz a nota.

O diretor do instituto, o epidemiologista Esper Kallás, explicou que o ensaio clínico cumpriu com seu papel e deu mais detalhes sobre a escolha de encerrar a pesquisa.

“O ensaio clínico cumpriu o seu papel. No Butantan, temos respeito absoluto pelo processo e resultado científicos. Por isso, a população pode acreditar na gente. Quando dizemos que uma vacina é boa, é porque os estudos demonstraram isso. Nesse caso, o desfecho não demonstrou a imunogenicidade esperada. Por isso, interrompemos o seu desenvolvimento e seguimos no desenvolvimento de rotas mais promissoras", explicou.

Chama internacionalmente de NDV-HXP-S, a vacina estava sendo desenvolvida em parceria com o Instituto de Vacinas e Biologia Médica do Vietnã e a Organização Farmacêutica Governamental da Tailândia a partir de tecnologias que o instituto já dominava para a produção da vacina contra a gripe causada pelos vírus influenza.

