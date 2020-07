“Blitz Covid-19” estará no Nova Lima hoje orientando população

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O micro-ônibus da “Blitz do Covid-19″ estará no Bairro Nova Lima nessa terça-feira (21), com orientações à população, distribuição de máscaras de proteção e realização de testes em pessoas que apresentarem sintomas da doença provocada pelo novo coronavírus.

A equipe estará na Rua Jerônimo de Albuquerque, n° 1.759, próximo ao supermercado Mister Júnior. A Vigilância Sanitária abordará as pessoas com orientações sobre prevenção e como o isolamento domiciliar deve ser feito.

O ônibus circulará por diversos bairros da cidade e em locais onde há uma grande circulação de pessoas.



A ação envolve profissionais da Coordenadoria de Vigilância Sanitária (CVS), Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e Guarda Cívil Metropolitana.

Deixe seu Comentário

Leia Também