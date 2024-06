Bora prevenir! Vacinação contra poliomielite segue até sexta-feira em MS

Com a cobertura vacinal ainda longe do ideal, a campanha de vacinação contra a poliomielite segue até a sexta-feira (14) em Mato Grosso do Sul. Então os pais ou responsáveis que não levaram as crianças, menores de 5 anos, têm até essa data para imunizá-los.

Em Mato Grosso do Sul, a cobertura vacinal na estratégia de rotina da doença é de 89,14% da VIP (Vacina Inativada Poliomielite) e de 79,85% da VOP (Vacina Oral Poliomielite), números abaixo da meta definida pelo Ministério da Saúde, que é de 95%.

De acordo com o gerente de Imunização da SES, Frederico Jorge Pontes de Moraes, a Saúde trabalha continuamente para proteger a população contra doenças imunopreviníveis.

“As pessoas pararam de ver crianças doentes e adultos com sequelas, o que deu a sensação de que a doença não existia mais, mesmo sem a vacinação, o que não é verdadeiro. Somente a vacinação contínua mantém o vírus erradicado”, explica.

Desde 2016, os índices vacinais do país registram queda, o que fez com que o Brasil entrasse na lista da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) das nações que correm o risco da reintrodução do vírus da pólio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também