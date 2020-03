Sarah Chaves, com informações do R7

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (6), que subiu de oito para 13 o número de casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus no Brasil.

Há ainda 768 casos suspeitos e outros 189 foram descartados pelas autoridades de saúde. O resultado marca um aumento e cinco pacientes infectados pelo vírus desde o último balanço, divulgado na quinta-feira (5).

Entre os novos casoso, um registro ocorreu na Bahia. Uma mulher de 34 anos, residente da cidade de Lauro de Freitas, que teve o diagnóstico depois de viagem pela Itália. Embora esteja assintomática (não demonstra sintoma) ela se encontra isolada em casa, sob observação das autoridades de saúde.

Identificados todos em São Paulo, os outros quatro novos casos, totalizam dez pacientes novos com o vírus no Estado. Outro caso isolado foi confirmado no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo. A secretaria de saúde ainda aguarda a contraprova de um teste que deu positivo para coronavírus no Distrito Federal.

