Confira a escala médica das UPAs e CRSs da Capital para este domingo

Para este domingo (19), os campo-grandenses que procuram por atendimento médico podem contar com clínicos gerais em todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Centros Regionais de Saúde (CRS) da Capital, além de atendimento pediátrico em ao menos três unidades.

Durante a manhã, todas as UPAs e CRSs contam com atendimento adulto, enquanto somente as UPAs Coronel Antonino e Leblon e o CRS Tiradentes contam com atendimento pediátrico.

Durante a tarde, as UPAs Coronel Antonino e Leblon e o CRS Tiradentes continuam com atendimento pediátrico. No período noturno, as UPAs Universitário e Moreninha reforçam o atendimento pediátrico da Capital, ao lado das demais unidades que já contavam com os especialistas ao longo do dia.

Confira:

