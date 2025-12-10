Menu
Saúde

Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital

Equipamentos inoperantes e recursos não utilizados deixam população sem acesso à saúde bucal em Campo Grande

10 dezembro 2025 - 18h33Taynara Menezes    atualizado em 10/12/2025 às 20h41
Unidade Básica de Saúde em Campo GrandeUnidade Básica de Saúde em Campo Grande   (Divulgação/PMCG)

O Conselho Municipal de Saúde publicou nesta quarta-feira (10), o pedido de esclarecimento e resolução da situação de 29 unidades de saúde que estão com o atendimento odontológico suspensos por inoperância de aparelhos compressores.

A interrupção compromete a continuidade do cuidado e o acesso da população aos serviços de saúde bucal.

Segundo o Conselho Municipal de Saúde, os equipamentos permanecem fora de operação mesmo após o município receber em janeiro de 2024 do Governo do Estado, mais de R$ 4 milhões pelo Programa Estadual Reestrutura APS, destinado à compra de equipamentos odontológicos e de Atenção Primária à Saúde.

A Resolução nº 169/SES/MS, de 26 de janeiro de 2024, que instituiu o programa, destaca a necessidade de reposição periódica de equipamentos médicos e odontológicos, considerando a vida útil média de 10 anos, e reforça a importância das Unidades Básicas de Saúde e das Equipes de Saúde Bucal para a consolidação do SUS.

Até o momento, os recursos destinados à aquisição dos equipamentos ainda não foram aplicados, deixando unidades sem condições mínimas de funcionamento e em desacordo com os objetivos do programa estadual.

