Dia D da vacinação contra gripe acontece neste sábado em unidades de saúde e shopping da Capital

O Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza acontece neste sábado (28) em Campo Grande, com aplicação de doses em diversas unidades de saúde da cidade e ponto extra no Shopping Norte Sul Plaza. A ação visa ampliar a cobertura vacinal antes do período de maior circulação do vírus.

Nas unidades de saúde, o atendimento será das 7h30 às 16h45, enquanto no Shopping Norte Sul Plaza a vacinação ocorre das 11h às 19h. No domingo (29), o shopping continuará com vacinação das 12h às 19h.

O público-alvo inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes e puérperas, profissionais da saúde, trabalhadores da educação, forças de segurança, indígenas e quilombolas, pessoas com comorbidades, trabalhadores dos Correios, caminhoneiros e motoristas do transporte coletivo rodoviário.

É recomendado que os interessados levem documento pessoal com foto e comprovante que ateste a condição para vacinação, como carteira profissional, laudo médico ou documento funcional.

Entre as unidades de saúde com atendimento neste sábado estão: USF 26 de Agosto, USF Tiradentes, USF Universitário, USF Nasser, USF Vida Nova, USF Caiçara, USF Santa Emília, USF Alves Pereira, USF Dona Neta, USF Los Angeles, USF Silvia Regina e USF Serradinho.

A vacinação segue ao longo da campanha conforme o cronograma do Ministério da Saúde.

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