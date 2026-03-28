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Hospitalizações por influenza aumentam no Brasil, alerta Fiocruz

Crescimento ocorre antes do período tradicional e acompanha alta de doenças respiratórias

28 março 2026 - 11h55Vinicius Costa
Vírus Influenza Vírus Influenza   (Foto: Reprodução)

O número de hospitalizações por influenza tem aumentado no Brasil nas últimas semanas, segundo dados divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do boletim InfoGripe.

De acordo com o levantamento, o avanço dos casos está inserido em um cenário mais amplo de crescimento das internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em praticamente todo o país, com tendência de alta tanto no curto quanto no longo prazo.

A Fiocruz aponta que esse aumento é impulsionado principalmente pela circulação de vírus respiratórios, como rinovírus, vírus sincicial respiratório (VSR) e a influenza A, que tem afetado sobretudo jovens, adultos e idosos.

Dados mais recentes indicam que o Brasil já registrou mais de 14 mil casos de SRAG em 2026, sendo cerca de 35% com confirmação laboratorial para vírus respiratórios. Entre os casos positivos, a influenza A aparece entre os principais agentes associados às hospitalizações.

O boletim também destaca que o crescimento da influenza neste início de ano ocorre de forma antecipada em relação ao padrão histórico, quando o aumento mais expressivo costuma ser observado a partir de abril.

Especialistas reforçam que a vacinação segue como a principal forma de prevenção contra casos graves e mortes, além de medidas como uso de máscara em locais fechados, higiene das mãos e isolamento em caso de sintomas gripais.

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